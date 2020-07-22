Мурманские портовики проехали 105 км в честь 105-летия ММТП
«105 километров – в честь 105-летия ММТП» - это велопробег, который совершили работники Мурманского морского торгового порта. Их поддержала Федерация велосипедного спорта региона. Трасса проходила по традиционному маршруту северного веломарафона «Муста-Тунтури», отмененного в этом году по причине угрозы распространения коронавируса. Вместо соревнований организовали тренировку на 50 и 110 км, которая проходила с учетом актуальных санитарных требований. В ней участвовали и любители велоспорта ММТП.
Они решили посвятить заезд 105-летию порта, поэтому поставили задачу - проехать минимум 105 км. Задача была выполнена, и все участники велопробега проехали более 105 км. Спортсмены преодолели трассу с набором высоты 1,8 тыс. м, переходили броды, болота, во время дождя и ветра.
Следующий старт веломарафона «Муста-Тунтури» пройдет в 2021 г. Он станет частью кубка «Тундра-кап», объединяющего лыжный и беговой марафоны.
Веломарафон «Муста-Тунтури» в Мурманской области проводится каждый год с 2013 г. в середине июля.
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