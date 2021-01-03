Спортсмены Кольского района пробежали «Забег обещаний»

Новый год в Кольском районе отметили акцией «Забег Обещаний-2021», которая проводилась на территории всей России. В это году она прошла седьмой раз. В ней ежегодно участвую сотни тысяч россиян.



В Кольском районе в акции приняли участие председатель комитета по делам молодежи Мурманской облдумы и координатор проекта «Единой России» «Детский спорт» Л. Круглова, директор ДЮСШ района В. Маган.



Круглова отметила, что если человек вышел на пробежку для поддержки своих обещаний, остановить его на пути к целям будет невозможно весь год. В костюме Деда Мороза Круглова поздравила участников забега с Новым годом, вручила сладкие призы.



Главным условием участия в забеге стало написание желания на нагрудном номере, хотя народное поверье гласит, что о своем желании никому говорить нельзя, иначе оно не сбудется. Но этот забег был особенным, поэтому в нем не учитывалась скорость прохождения дистанции и время.



В. Маган после пробежки заявил, что «Забег желаний» помогает взять хороший старт, встретить Новый год в хорошей форме, получить заряд положительные эмоции и осуществить новогоднее желание.