Спортсмены Кольского района пробежали «Забег обещаний»
Новый год в Кольском районе отметили акцией «Забег Обещаний-2021», которая проводилась на территории всей России. В это году она прошла седьмой раз. В ней ежегодно участвую сотни тысяч россиян.
В Кольском районе в акции приняли участие председатель комитета по делам молодежи Мурманской облдумы и координатор проекта «Единой России» «Детский спорт» Л. Круглова, директор ДЮСШ района В. Маган.
Круглова отметила, что если человек вышел на пробежку для поддержки своих обещаний, остановить его на пути к целям будет невозможно весь год. В костюме Деда Мороза Круглова поздравила участников забега с Новым годом, вручила сладкие призы.
Главным условием участия в забеге стало написание желания на нагрудном номере, хотя народное поверье гласит, что о своем желании никому говорить нельзя, иначе оно не сбудется. Но этот забег был особенным, поэтому в нем не учитывалась скорость прохождения дистанции и время.
В. Маган после пробежки заявил, что «Забег желаний» помогает взять хороший старт, встретить Новый год в хорошей форме, получить заряд положительные эмоции и осуществить новогоднее желание.
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