Администрация выделит новое помещение для народного спортклуба Мончегорска

У мончегорских спортсменов появится помещение для занятий.



Еще в начале месяца жильцы дома, в подвале которого расположен спортзал, хотели выселить спортсменов, а зал «Бункер» собирались закрыть. Этот спортзал работал 30 лет, а в нем поддерживали форму около 500 человек, причем большая часть из них из соседних домов.

Чем жильцам дома вдруг так не понравился клуб, сказать трудно. Но как минимум наличие в подвале людей избавляло жителей от крыс и мышей. Почему клуб работал несколько десятилетий, а потом вдруг стал так раздражать местных жителей?



Спортсмены обратились к общественности, лидеру КПРФ А. Попову. Благодаря совместным усилиям, «Бункер» переедет. После запроса депутату Мурманской облдумы М. Иванову, замгендиректора КГМК поиск помещения сдвинулся с мертвой точки. Также КГМК передал в пользование спортсменам бесплатные тренажеры.



Многие уже поспешили назвать ситуацию со спортклубом очередной пиар-акцией КПРФ в борьбе за голоса избирателей, но в клубе заверили, что далеки от политики.

