Администрация выделит новое помещение для народного спортклуба Мончегорска

Мурманская область >> Спорт >> 22.04.2021

У мончегорских спортсменов появится помещение для занятий.

Еще в начале месяца жильцы дома, в подвале которого расположен спортзал, хотели выселить спортсменов, а зал «Бункер» собирались закрыть. Этот спортзал работал 30 лет, а в нем поддерживали форму около 500 человек, причем большая часть из них из соседних домов.
Чем жильцам дома вдруг так не понравился клуб, сказать трудно. Но как минимум наличие в подвале людей избавляло жителей от крыс и мышей. Почему клуб работал несколько десятилетий, а потом вдруг стал так раздражать местных жителей?

Спортсмены обратились к общественности, лидеру КПРФ А. Попову. Благодаря совместным усилиям, «Бункер» переедет. После запроса депутату Мурманской облдумы М. Иванову, замгендиректора КГМК поиск помещения сдвинулся с мертвой точки. Также КГМК передал в пользование спортсменам бесплатные тренажеры.

Многие уже поспешили назвать ситуацию со спортклубом очередной пиар-акцией КПРФ в борьбе за голоса избирателей, но в клубе заверили, что далеки от политики.





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