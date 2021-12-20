В Кириллове открыли обновленный Центр физической культуры и спорта

В Кириллове официально открыли Центр физкультуры и спорта после капремонта. Теперь бывший ФОК соответствует уровню проведения областных соревнований.



Решение о ремонте объекта приняли весной на Градсовете. На реализацию проекта выделили 10 млн руб. В порядок привели кровлю и территорию вокруг. Внутри работают удобные раздевалки, уложен спортивный паркет. Главный зал стал светлым и безопасным, а тренажерный оснастили новым оборудованием. В перспективе обновят и фасады здания. От старого здания остались лишь стены.



ФОК смогут посещать все кирилловчане.



В спортзале уже прошли соревнования по мини-футболу - играл местный «Вымпел» с командой ВоГУ. До этого все соревнования проводились в этом же зале, но он не соответствовал требованиям мини-футбола. На новом «евростандартном» паркете играть стало лучше.



Центр стал последним объектом спортгородка в Кириллове. Рядом находится стадион с искусственным газоном, 2 хоккейных коробки и спортшкола. На площадках спортом занимаются 2 тыс. горожан.