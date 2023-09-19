Итоги "Кросса нации" подвели в Мурманске

Мурманская область >> Спорт >> 19.09.2023

В Мурманской области завершился "Кросс нации" в Долине Уюта. Здесь собрались 400 бегунов, профессиональных и любителей. 500 маленьких деток пробежали символические 200 м, остальные бежали дистанции 1000-12 тыс. м в зависимости от своего возраста и подготовки.

На дистанции 1000 м победили Д. Таращан и Т. Кушнир, серебро взяли П. Попова и А. Панов, бронзу - М. Рыкова и Т. Гаранин.
6 тыс. м первой пробежала В. Ляпкова, второй - К. Белорукова.

На 8 тыс. м быстрее оказалась Е. Прошина, за ней пришла Ю. Степанова и Н. Анциферова. Среди юношей первым стал М. Баранов, вторым И. Хлескин, третьим Д. Детушев.

На 12 тыс. м лучшим среди мужчин стал М. Рыбаков, вторым Д. Федоров, третьим Д. Меньшаков.

Больше всего людей было на дистанции 4 тыс. м. Эту дистанцию преодолел первым А. Фищенко, вторым В. Пшеницын, третьим - Р. Афанасьев среди юношей и А. Зинина, П. Петриева, В. Перелыгина среди девушек.

Для болельщиков были организованы интерактивные площадки, а в рамках семейного фестиваля состоялся велозаезд детей с родителями. Все желающие также могли участвовать в эстафетах.





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