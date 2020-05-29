Закрытие острова Валаам на карантин продлили на 2 недели

Глава Карелии А. Парфенчиков сообщил, что власти республики вынуждены пойти на продление некоторых ограничений. Продлено закрытие природного парка «Валаамский архипелаг», куда собрались уже сотни туристов. Пока ограничения будут действовать до 15 июня, а откроют ли Валаам потом, неизвестно.



На острове находится Валаамский монастырь, который не работает с середины марта. В отелях на острове живут лишь те, кто находится на острове постоянно — строители, реставраторы. Других людей на остров не пускают, чтобы защитить его жителей от коронавируса.



Напомним, что попасть в монастырь можно только по воде и воздуху, но катера и вертолеты здесь не появлялись уже больше двух месяцев.



Служители монастыря работают в обычном режиме. Для них изменилось только то, что не стало посетителей и паломников, зато появилось больше времени на молитвы и на единение с природой.



«Валаамский архипелаг» в Карелии пользуется у туристов и отдыхающих не меньшей популярностью, чем горный парк "Рускеала", поэтому сразу после снятия ограничительных мер сюда хлынет поток туристов.