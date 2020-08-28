Туроператор TUI подписал с Мурманской областью соглашение о сотрудничестве

TUI Россия и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве с целью совершенствования турпродуктов региона, и их продвижения на рынке. Подписи под документом поставили гендиректор «ТТ-Трэвел» Т. Демура и губернатор А. Чибис.



Чибис считает, что соглашение не является заменой местным туроператорам. Работа будет совместная, локальных операторов, федеральных, предпринимателей для формирования качественных продуктов. Главная цель – турист должен приносить на территорию Мурманской области не мусор, а деньги.



В области готовятся запустить зимние программы компании, планируют организовать чартерные рейсы, поэтому под Новый год могут появиться первые чартеры из Москвы.



Нужно познакомить россиян со своей страной, а для этого нужно сделать качественную инфраструктуру. Результат принесет совместная работа правительства и туроператора.



TUI Россия ранее подписывала аналогичное соглашение в 2016 г., когда губернатором была М. Ковтун. Тогда договоренность была направлена на развитие арктического морского туризма.