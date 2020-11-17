В новогодние праздники в Великий Устюг отправятся 19 турпоездов
На встрече с губернатором О. Кувшинниковым замгендиректора "РЖД" Д. Пегов сообщил, что на Новый год будут запущены 19 поездов для туристов в Великий Устюг.
9 поездов отправятся в Великий Устюг и 10 - в Котлас, откуда удобно добираться к Деду Морозу. Электричка сможет курсировать с 18 ноября по 31 января только 3 дня в неделю - по пятницам, субботам, воскресеньям, а также 18 и 19 ноября - в день рождения Деда Мороза, ежедневно в рождественские и новогодние праздники.
Для новых составов в Великом Устюге сделают спецместо для высадки пассажиров пригородных поездов. Это увеличит пропускную способность станции, обеспечит перевозки с соблюдением требований безопасности.
65% туристов приезжают в Великий Устюг по железной дороге, поэтому развитию именно этого направления уделяется пристальное внимание. Задача региона - наладить эффективное сообщение с мегаполисами.
На вокзале города установят арт-объект - стакан в фирменном подстаканнике РЖД высотой 2 м. Такие стаканы установлены на вокзалах Череповца и Вологды.
Рекомендуем по теме:
Архангельскую компанию «АГД-Даймондс» могут продать повторно
Спортсмены НАО завоевали золото и серебро Первенства и Чемпионата России по северному многоборью
Съемки сериала «Баренцево море» в Мурманске переносятся из-за коронавируса
«Ночь искусств» в Карелии пройдет на 17 площадках
Между окружными НКО распределили 1,4 млн руб.
Жилье в Териберке догоняет по цене мурманскую недвижимость
Вологодской администрации не удалось взыскать штраф за упавшую новогоднюю елку