Мэрия Череповца вновь выставила на торги базу отдыха в Костяевке
По данным портала «Gorodche.ru» власти в первый раз попытались продать актив еще летом. Торги срывались неоднократно, процесс не продвигался дальше подачи запросов со стороны заинтересованных лиц. Фактически мэрия пытается продать целый имущественный комплекс, в состав которого входят 5 жилых домов, гараж, пост охраны, офис. Начальная цена всего объекта – свыше 51 млн рублей, при этом участок на берегу Рыбинского водохранилища оценивается почти в 33 млн рублей. Он относится к охраняемым территориям, на которых допускается размещение рекреационных объектов.
Очередные торги должны состояться 14 декабря, заявки принимаются до 8 декабря. База отдыха находится в хорошем месте, и ее вполне можно использовать для сдачи в аренду. Однако на фоне кризиса и ухудшающейся эпидемиологической ситуации невозможно предсказать востребованность подобных услуг. Возможно, этим и объясняется нерешительность местного бизнеса.
Ранее портал «Gorodche.ru» предположил, что основным мотивом продажи базы отдыха властями является ее бедственное финансовое положение, об этом журналистам рассказал мэр Череповца Вадим Германов.
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