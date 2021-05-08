21 мая Петрозаводск с Калининградом свяжут прямые авиарейсы

Жители Карелии получит возможность отправиться на берег Балтики, а калининградцы - к Онежскому озеру.



Авиасообщение станет доступным с 21 мая до 29 октября. Рейсы будет выполнять Sukhoi Superjet 100-95 авиаперевозчика «Северсталь», который из Петрозаводска будет вылетать в 14:25, прилетать в Калининград в 15:10. Обратно вылет в 10:50, прибытие в Петрозаводск в 13:35. Напомним, что города находятся в разных часовых поясах, поэтому время указано местное. Самолет будет курсировать по пятницам. Полет займет 1 час 45 мин.



Пассажир смогут приобрести билеты – «промо эконом», «стандарт эконом» и «лайт эконом», стоимостью 4500-6600 руб.



Напомним, что в 2020 г. рейсы в Калининград были востребованы у жителей Карелии. Тогда самолеты из Петрозаводска летал по воскресеньям и средам все лето, но в декабре его отменили из-за низкого спроса. Зима – не лучшее время для туризма в обоих направлениях, поэтому в этом году рейсы будут доступны до конца октября.



Также из столицы Карелии летом можно будет улететь в Казань и Минеральные Воды.