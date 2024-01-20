Экс-глава Мурманского торгового порта переквалифицировался в отельеры

Мурманская область >> Туризм >> 20.01.2024

Бывший исполнительный директор МТП А. Рыкованов открыл отельный комплекс Каравелла, ставший дочерним предприятием Туапсинского морского торгового порта. Рыкованов находится на посту гендиректора отеля с 14 декабря прошлого года. Он является руководителем сразу нескольких направлений - ресторана, гостиницы 3*, кафе, коктейль-бара, столовой, буфета. Комплекс относится с средней бюджетной категории.

А туроператоры Мурманской области заявляют, что в регион этой зимой турпоток увеличился почти в 2 раза, и не только за счет отечественных путешественников. Пока весь мир от страны отвернулся, ситуацией пользуются китайцы, благодаря которому в мурманских отелях до апреля мест почти не осталось.

Зимой они приезжают посмотреть на северное сияние, и в этом плане им повезло, потому что сейчас вспышки на солнце из уникального природного явления превратились в частое.

На следующую зиму по прогнозам турпоток увеличится еще на 70%. Возможно, показатель был бы больше, но регион не обладает большим количество мест для размещения.

Напомним, что зимний сезон стартует в МО уже в сентябре, поэтому северное сияние можно увидеть с сентября по середину апреля.





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