В январе в Мурманской области побывали 35,2 тыс. туристов

Среди туристов, которые приезжали в МО в январе было 1,3 тыс. иностранцев. В Кольском Заполярье в прошлом году за такой же период приезжали 530 человек. Нельзя сказать, что туризм растет значительно, но для этого прилагаются все усилия.



Самыми популярными локациями для отдыха в МО являются связанные с зимой и снегом - горнолыжный курорт “Большой Вудъявр”, “Снежная деревня”, парк “Таинственный лес”, этнодеревня “Огни Имандры”, деревня саамов “Самь Сыйт”, АВТ “Атомный ледокол ”Ленин", а также площадь у морвокзала Мурманска, природные места Териберки. Также популярны прогулки на снегоходах в Хибинах.



Многие традиционно приезжают для наблюдения за северным сиянием. С каждым годом для этой категории туристы развивают комфортную инфраструктуру, модернизируя ее в рамках нацпроекта ”Туризм, индустрия гостеприимства". Востребованы Аврора-пляж на озере Каненътьявр, “Тундра парк”, парк активного отдыха “Северное сияние”.



Многие туристы уезжают разочарованными, потому что преодолели огромное расстояние ради северного сияния, но так его и не увидели.



