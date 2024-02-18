В январе в Мурманской области побывали 35,2 тыс. туристов
Среди туристов, которые приезжали в МО в январе было 1,3 тыс. иностранцев. В Кольском Заполярье в прошлом году за такой же период приезжали 530 человек. Нельзя сказать, что туризм растет значительно, но для этого прилагаются все усилия.
Самыми популярными локациями для отдыха в МО являются связанные с зимой и снегом - горнолыжный курорт “Большой Вудъявр”, “Снежная деревня”, парк “Таинственный лес”, этнодеревня “Огни Имандры”, деревня саамов “Самь Сыйт”, АВТ “Атомный ледокол ”Ленин", а также площадь у морвокзала Мурманска, природные места Териберки. Также популярны прогулки на снегоходах в Хибинах.
Многие традиционно приезжают для наблюдения за северным сиянием. С каждым годом для этой категории туристы развивают комфортную инфраструктуру, модернизируя ее в рамках нацпроекта ”Туризм, индустрия гостеприимства". Востребованы Аврора-пляж на озере Каненътьявр, “Тундра парк”, парк активного отдыха “Северное сияние”.
Многие туристы уезжают разочарованными, потому что преодолели огромное расстояние ради северного сияния, но так его и не увидели.
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