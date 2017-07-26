Дожди и холод в Архангельской области стали причиной снижения сборов сена и силоса в 2 раза

Глава Архангельской области И. Орлов предложил поддержать сельхозпроизводителей регион. Формы и объем помощи определят после взвешенного анализа сложившихся проблем. Сейчас стало понятно, что по причине холодного лета и постоянных дождей некоторые районы заготовить корма в планируемом объеме не смогут.



Директор Устьянской молочной компании А. Фиалковский рассказал, что к середине июля хозяйство заготовило только 15 тонн силоса, что 2 раза меньше прошлогодних объемов. Такой случай не единственный, а на зиму скот нужно обеспечить питанием. По предварительной оценке заготовка сена и силоса уменьшилась в 3 раза по сравнению с 2016 г.



Орлов сообщил, что нужно всем вместе оценить объем мер и количество средств, которые нужны для компенсации потерь и для закупки комбикормов. Эти вопросы будут решаться совместно с депутатами облсобрания.



Также глава региона сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией правительство области намерено ввести режим ЧС в районах, где ситуация по заготовкам кормов самая проблематичная. Режим чрезвычайной ситуации уже введен в Красноборском и Устьянском районах. Такая мера даст возможность избежать производителям штрафов от Минсельхоза РФ за невыполнение показателей по посевным площадям, выпуску молока. Напомним, что целевые показатели были установлены при выплате аграриям субсидий государства.



Министр АПК и торговли Архангельской области И. Бажанова сообщила, что создается рабочая группа, занятая сбором документальных подтверждений об ущербе, причиненном погодными условиями. В настоящий момент на рассмотрении находится Красноборский, Котласский, Вилегодский, Устьянский, Вельский районы.



Также особого внимания заслуживает строительство новых ферм, которое невозможно без финансовой поддержки банков. Но аграриям отказывают в кредитах, потому что считают сельское хозяйство большим инвестиционном риском. Губернатор поручил министерству организовать адекватное сопровождение инвестпроектам в сельском хозяйстве, а свою поддержку обещала депутат госдумы Е. Вторыгина.

