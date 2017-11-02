В Карелии упало производство мяса и молока, зато выросли показатели производства овощей и аквакультуры

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 02.11.2017

Минсельхоз республики подвел итоги работы АПК за 2017 г. Пока это только промежуточные показатели, но они дают общую картину достижений и недостатков, коснувшихся региона. О результатах рассказал глава министерства В. Лабинов.

Он констатировал, что сельское хозяйство в Карелии находится не в лучшем состоянии, как с точки зрения динамики по главным видам производства продукции, так и по соглашению между Минсельхозом РФ и Карелии рамках госпрограммы. Это важно, поскольку невыполнение целевых показателей повлечет изъятие выданных на поддержку сельского хозяйства субсидий. В этой связи нужно сделать так, чтобы взятые обязательства были выполнены.

Уровень производства молока снизился на 9%, что связано с сокращением поголовья скота и неэффективной работой Пряжинского и Медвежьегорского молокозаводов. О проблемах на первом знают уже во всей России. Меры, которые власти предприняли для сохранения производства, должны исправить ситуацию, но больших изменений по количеству производства молока ждать не стоит.

Производство мяса сократилось на 40%. Причина - большое количество привозной продукции, тяжелое финансовое состояние в Карельском мясокомбинате. Сейчас там введена процедура наблюдения, потому что дело идет к признанию предприятия банкротом.

Также просело производство алкогольной продукции. "Аалто" не продлил лицензию на производство алкоголя, а "Петровский" простаивал почти 3 месяца, пока не был куплен компанией "Алковорлд".

Но есть и позитивные моменты. Хорошие показатели наблюдаются в производстве овощей. С начала года собрано 71 тыс. тонн картофеля, что на 3% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. В 2017 г собрали в 2 раза больше грибов, больше на 30% дикорастущих ягод.





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