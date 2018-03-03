Племенные оленеводческие хозяйства НАО подтвердят статус репродукторов ненецкой породы северных оленей
Подобная работа проводится в округе не чаще одного раза в 5 лет, чтобы оставаться в племенном регистре, получая соответствующую господдержку.
В Департаменте природных ресурсов, АПК и экологии НАО работа по подтверждению племенного статуса уже началась. Специалисты ведомства подготовили положительное заключение на подготовленные материалы СПК "Коопхоз "Ерв". В ближайшее время их направят на согласование Минсельхоза РФ для подтверждения статуса племенного репродуктора.
Такая же работа ждет остальные хозяйства, чье поголовье оленей включено в племенной регистр. В НАО таких 4. Помимо "Коопхоз "Ерв", племенными репродукторами числятся СПК "Ижемский оленевод и Ко", "Путь Ильича", "Харп". Племенных оленеводческих хозяйств в округе не так много, поэтому согласование статуса не должно затянуться.
Напомним, что племенные репродукторы получают несколько видов государственной поддержки, в том числе субсидию на содействие достижению показателей программ развития АПК региона, в частности, на развитие племенного животноводства. Всего в этом году на эти цели собираются выделить 38,6 млн руб., среди которых 14,7 млн руб. из окружной казны и 23,9 млн руб. из федеральной. Это позволяет развивать оленеводческие хозяйства в не самый простой период.
В профильном департаменте также сообщили, что сейчас соотношение племенных оленей к общему региональному стаду в НАО является по стране самым высоким. Маточное племенное поголовье хозяйств-репродукторов составляет 70 тыс. голов, а это - около 50% от общего стада. Напомним, что для Ненецкого округа разведение северных оленей является традиционным промыслом. Этим видом разведения здесь занимаются не один век, а племенное выращивание развивается не так давно.
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