Племенные оленеводческие хозяйства НАО подтвердят статус репродукторов ненецкой породы северных оленей

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 03.03.2018

Подобная работа проводится в округе не чаще одного раза в 5 лет, чтобы оставаться в племенном регистре, получая соответствующую господдержку.

В Департаменте природных ресурсов, АПК и экологии НАО работа по подтверждению племенного статуса уже началась. Специалисты ведомства подготовили положительное заключение на подготовленные материалы СПК "Коопхоз "Ерв". В ближайшее время их направят на согласование Минсельхоза РФ для подтверждения статуса племенного репродуктора.

Такая же работа ждет остальные хозяйства, чье поголовье оленей включено в племенной регистр. В НАО таких 4. Помимо "Коопхоз "Ерв", племенными репродукторами числятся СПК "Ижемский оленевод и Ко", "Путь Ильича", "Харп". Племенных оленеводческих хозяйств в округе не так много, поэтому согласование статуса не должно затянуться.

Напомним, что племенные репродукторы получают несколько видов государственной поддержки, в том числе субсидию на содействие достижению показателей программ развития АПК региона, в частности, на развитие племенного животноводства. Всего в этом году на эти цели собираются выделить 38,6 млн руб., среди которых 14,7 млн руб. из  окружной казны и 23,9 млн руб. из федеральной. Это позволяет развивать оленеводческие хозяйства в не самый простой период.

В профильном департаменте также сообщили, что сейчас соотношение племенных оленей к общему региональному стаду в НАО является по стране самым высоким. Маточное племенное поголовье хозяйств-репродукторов составляет 70 тыс. голов, а это - около 50% от общего стада. Напомним, что для Ненецкого округа разведение северных оленей является традиционным промыслом. Этим видом разведения здесь занимаются не один век, а племенное выращивание развивается не так давно.

  





Рекомендуем по теме:

143,2 млн руб. выделил бюджет НАО на развитие оленеводства в регионе

Республика Коми нацелена на развитие племенного животноводства

В День оленя вертолеты Нарьян-Марского авиационного отряда выполнят 14 рейсов

В Коми ждут молодых оленеводов

В НАО исследуют почву на сибирскую язву

В НАО стартовала зимняя кампания по заготовке оленины


Как провести стратификацию семян

А. Цыбульский отправился на Российский инвестиционный форум в Сочи

Вырубка уникального леса в Череповце идет полным ходом

Ненецким охотникам разрешат добывать выдр и бурых медведей

В Архангельске откроется выставка Сальвадора Дали

Студенты МГУ и активисты Мурманского ОНФ обсудили проблемы экологии

При содействии ЛУКОЙЛ-Коми на Яреге открыт «Дом детского творчества»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета