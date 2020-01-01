В Карелии купили 437 единиц техники для нужд министерства природных ресурсов

Для защиты, воспроизводства, охраны лесов закуплено 437 единиц техники. Из них 20 для лесохозяйственных нужд, 417 - для защиты лесов от пожаров.



Впервые на средства проекта "Сохранение лесов" куплен подъемник для сбора шишек. Специалисты питомников и лесного хозяйства смогут собирать с деревьев шишки с улучшенными наследственными свойствами. Делать это можно будет прямо с кроны на лесосеменных плантациях. Это положительно скажется на фонде семян.



Впервые куплен колесный вездеход – снегоболотоход, который позволяет доставлять людей для пожаротушения в отдаленные места. В северных районах это поможет сэкономить средства на доставку людей вертолетами, средств пожаротушения на места пожаров.



В список купленной техники также вошли: кусторезы, лодки, бензопилы, навигаторы, грузопассажирские автомобили, мотопомпы, лесопожарные катера, ранцевые огнетушители, радиостанции, снаряжение парашютиста-пожарного и мн. др.