В Карелии купили 437 единиц техники для нужд министерства природных ресурсов

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 01.01.2020

Для защиты, воспроизводства, охраны лесов закуплено 437 единиц техники. Из них 20 для лесохозяйственных нужд, 417 - для защиты лесов от пожаров.

Впервые на средства проекта "Сохранение лесов" куплен подъемник для сбора шишек. Специалисты питомников и лесного хозяйства смогут собирать с деревьев шишки с улучшенными наследственными свойствами. Делать это можно будет прямо с кроны на лесосеменных плантациях. Это положительно скажется на фонде семян.

Впервые куплен колесный вездеход – снегоболотоход, который позволяет доставлять людей для пожаротушения в отдаленные места. В северных районах это поможет сэкономить средства на доставку людей вертолетами, средств пожаротушения на места пожаров.

В список купленной техники также вошли: кусторезы, лодки, бензопилы, навигаторы, грузопассажирские автомобили, мотопомпы, лесопожарные катера, ранцевые огнетушители, радиостанции, снаряжение парашютиста-пожарного и мн. др.





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