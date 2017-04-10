Запрет на рыбалку начинает действовать в Заполярье

>> Сельское хозяйство >> 10.04.2017

С 25 апреля рыбакам придется воздержаться от рыбалки в границах Вельского, Каргопольского, Няндомского, Устьянского, Шенкурского, Коношского, Верхнетоемского, Котласского, Вилегодского, Карсноборского и Ленского районов. Этот запрет будет действовать до начала июня.
С 1 мая вступит в силу ограничение на лов рыбы в Плесецком, Виноградовском, Онежском, Холмогорском, Приморском и Пинежском районах. Запрет будет снять 14 июня.

Запрет будет действовать на все виды спортивного и любительского рыболовства, в том числе с объячеивающим, отцеживающим и стационарным орудиями для вылова. Это связано с нерестом, и любой лов нарушит естественные процессы размножения рыб. Запрет обеспечит оптимальные условия воспроизведения запасов рыбы.

Е. Буторин, замдиректора Кенозерского национального парка, объяснил, что браконьерский лов в этот период наносит непоправимый удар по природе. Вылавливая рыбу в процессе икрометания, рыболовы убивают огромное количество нерожденной рыбы, способной заполнить водоемы региона.

На период запрета рыбалки в Кенозерском нацпарке и Онежском Поморье будет введен режим усиленной охраны, рейды будут проводиться ежедневно и круглосуточно, а государственные инспекторы никому не будут делать поблажек, если застанут на месте преступления. Незнание о запрете не освободит их от ответственности.

Нарушители получат наказание в соответствии с законом РФ. В границах охраняемых природных территорий предусмотрена админответственность – штраф 3-4 тыс. руб. или уголовная ответственность с возмещением причиненного ущерба за каждую единицу незаконно выловленных биоресурсов.

Напомним, что запрет вводится в строгом соответствии с Правилами рыболовства на Северном рыбохозяйственном бассейне.





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