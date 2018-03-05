Пекарня «Счастливочная»: начал работу первый резидент ТОСЭР

В Череповце начало работать первое тожественно открытое накануне производство местной ТОСЭР. Проект по изготовлению французских молочных булочек запущен ООО «Счастливочная». Предприятие является «дочкой» ГП «Русский Бисквит». Примечательно, что этот резидент самым последним пришел в ТОСЭР. Однако сумел первым запустить в работу проект европейского уровня, предполагающий изготовление нового для области дрожжевого пищевого продукта. Информация представлена региональным отделением «РБК».



Технологическая линия относится к производствам средней мощности. Позволяет изготовить 280 тонн продукции в месяц или 12 000 булочек/час. Как считают в компании, это количество позволит удовлетворить спрос Череповца и всей Вологодской области, а также организовать поставки за ее территорию. На I-м этапе продукт будет иметь несколько начинок, включая карамель, шоколад и клубнику. Далее, планируется расширение предлагаемого населению ассортимента.



Как отметили представители резидента череповецкой ТОСЭР, главной технологической трудностью стала адаптация продукта к отечественным условиям транспортировки и хранения готового товара. Для компактной Европы вполне хватает 28-мидневного срока хранения. Однако это не подходило для РФ с ее большими расстояниями и недостаточно развитой транспортной инфраструктурой. Технологи компании провели большую работу и сумели увеличить срок хранения до периода 4-х месяцев.



Запуск первого производственно-хозяйственного проекта череповецкой ТОСЭР означал приток инвестиций в экономику Вологодской области. Они составили более 360-ти миллионов рублей. Наряду с этим, продукция резидента является импортозамещающей. Ближайшее аналогичное производство расположено на Урале. Продукция будет иметь стабильный сбыт на территории области и РФ.



Как отметила глава Череповца г-жа Е.Авдеева, запуск производственной линии европейского уровня стал лучшим подтверждением актуальности слов российского президента, который буквально накануне отмечал важность появления новых возможностей для регионального бизнеса. ТОСЭР является тем эффективным инструментом, который позволяет развивать бизнес, открывать производства и запускать рабочие места для череповчан и жителей Вологодской области.