Почему многие трейдеры отдаю предпочтение платформе MetaTrader 4?

В сети Интернет множество терминалов, предназначенных для торговли на Форексе. Одна из самых популярных среди российских брокеров и трейдеров платформа MetaTrader 4. Она очень удобна и считается лучшим выбором не только для новичков, но и для профессионалов.



На платформе созданы все условия для реализации любой торговой стратегии. Присутствует функция быстрой торговли, когда ордера можно выставлять одним кликом прямо с графика. При первом же посещении терминала, вам предлагается открыть виртуальный тренировочный счет, попробовать свои силы и отработать алгоритмы без риска потерять деньги. Мобильное приложение позволяет установить платформу на любой электронный носитель и торговать круглосуточно с полным набором ордеров и торговых функций в любом месте, где есть доступ к Интернету.



MetaTrader 4 позволяет осуществлять следующие операции:



Торговля валютами, фьючерсами и CFD.



Анализ динамики финансовых инструментов (индикаторов).



Автоматическая торговля с помощью торговых роботов.



Автоматическое копирование торговых операций успешных трейдеров.



Автономность. Не требуется никакого дополнительного программного обеспечения.



Безопасность. Продумана надежная защита, информационные потоки между терминалом клиента и платформой зашифрованы, предусмотрена возможность использования электронно-цифровой подписи.



Удобство. Интерфейс легко видоизменяется и подстраивается под индивидуальные запросы трейдера.

