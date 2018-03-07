Почему многие трейдеры отдаю предпочтение платформе MetaTrader 4?
В сети Интернет множество терминалов, предназначенных для торговли на Форексе. Одна из самых популярных среди российских брокеров и трейдеров платформа MetaTrader 4. Она очень удобна и считается лучшим выбором не только для новичков, но и для профессионалов.
На платформе созданы все условия для реализации любой торговой стратегии. Присутствует функция быстрой торговли, когда ордера можно выставлять одним кликом прямо с графика. При первом же посещении терминала, вам предлагается открыть виртуальный тренировочный счет, попробовать свои силы и отработать алгоритмы без риска потерять деньги. Мобильное приложение позволяет установить платформу на любой электронный носитель и торговать круглосуточно с полным набором ордеров и торговых функций в любом месте, где есть доступ к Интернету.
MetaTrader 4 позволяет осуществлять следующие операции:
- Торговля валютами, фьючерсами и CFD.
- Анализ динамики финансовых инструментов (индикаторов).
- Автоматическая торговля с помощью торговых роботов.
- Автоматическое копирование торговых операций успешных трейдеров.
Терминал имеет понятный и простой интерфейс, с которым легко разберется любой начинающий трейдер. Освоение основных функций занимает буквально несколько минут. В сети Интернет есть множество роликов, на которых подробно показаны все особенности и секреты работы с платформой.
Привлекательной особенностью MetaTrader 4 является наличие роботов, осуществляющих автоматическую торговлю. В них запрограммирован алгоритм анализа котировок, определения удачного времени начала и завершения сделки. Торговых роботов можно бесплатно скачать в библиотеке или заказать у профессионалов за определенную плату. Платформа предоставляет также все условия для самостоятельной разработки автоматической программы торговли, а также ее тестирования.
Кроме торговых роботов можно использовать еще один автоматический режим. В рейтинге самых успешных трейдеров вы можете выбрать любого, подписаться на него и без вашего участия терминал автоматически будет считывать и дублировать все его сделки.
Официальный старт четвертой версии платформы MetaTrader состоялся 1 июля 2005 года. Сегодня платформой для торговли на рынке Форекс пользуются сотни банков и брокерских компаний по всему миру. Разработчики постоянно трудятся над ее усовершенствованием. 1 июня 2010 года вышла новая пятая версия продукта.
Среди основных причин всемирной популярности платформы можно отметить:
- Автономность. Не требуется никакого дополнительного программного обеспечения.
- Безопасность. Продумана надежная защита, информационные потоки между терминалом клиента и платформой зашифрованы, предусмотрена возможность использования электронно-цифровой подписи.
- Удобство. Интерфейс легко видоизменяется и подстраивается под индивидуальные запросы трейдера.
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