Программа-терминал для Форекс – основной инструмент трейдера

Чтобы начать заниматься спекулятивной торговлей на Форекс, интернет-трейдер должен осознанно выбрать подходящий для этих целей торговый терминал. Торговый терминал – это специальная компьютерная программа, позволяющая осуществлять полноценный интернет-трейдинг на Форекс. Важно отметить, что для адекватной и бесперебойной работы торгового терминала интернет-трейдеру необходимо будет его правильно установить и впоследствии подобающим образом настроить. Наибольшей популярностью среди трейдеров, предпочитающих спекуляции на Форекс, пользуется торговый терминал под названием MetaTrader 4 или 5 версии.



Логика Форекс-трейдинга подразумевает реализацию следующего алгоритма:



регистрация в системе рынка Форекс с помощью специализированного Форекс-брокера, что предполагает, прежде всего, подписание трейдером соответствующего договора-оферты с Форекс-брокером;



открытие целевого счета для совершения торговых операций на Форекс в порядке интернет-трейдинга (это также делается при посредничестве Форекс-брокера);



скачивание с официального сайта Форекс-брокера соответствующего торгового терминала;



установка (инсталляция) вышеупомянутой программы-терминала непосредственно на компьютер или иное аналогичное устройство интернет-трейдера;



настройка торгового термианала с учетом рекомендаций брокера, с которым у трейдера заключен договор.



Ключевые задачи и настройка торгового терминала

оперативное отображение действительной информации о состоянии рынка Форекс в динамике по различным валютным парам;



отображение с помощью различных индикаторов момента, когда начался тренд в форексе;



анализ ситуации на Форекс, осуществляемый с помощью различных инструментов, встроенных с систему MetaTrader;



формирование и быстрое исполнение Форекс-ордеров;



ведение и отображение статистики торгового счета.



корректный ввод адреса сервера, номера торгового счета, пары «логин-пароль»;



адекватное масштабирование окна (окон) терминала с учетом соображений комфортности и целесообразности;



позиционирование в окне терминала необходимых интернет-трейдеру графических объектов, индикаторов и других аналитических инструментов;



выбор валютной пары, тайм-фрейма и других параметров в окне (окнах) терминала;



настройка трейдером раздела статистики торгового счета, а также раздела, в котором оперативно отображаются актуальные для рынка динамичные котировки по многочисленным валютным парам.

