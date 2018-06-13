Программа-терминал для Форекс – основной инструмент трейдера
Чтобы начать заниматься спекулятивной торговлей на Форекс, интернет-трейдер должен осознанно выбрать подходящий для этих целей торговый терминал. Торговый терминал – это специальная компьютерная программа, позволяющая осуществлять полноценный интернет-трейдинг на Форекс. Важно отметить, что для адекватной и бесперебойной работы торгового терминала интернет-трейдеру необходимо будет его правильно установить и впоследствии подобающим образом настроить. Наибольшей популярностью среди трейдеров, предпочитающих спекуляции на Форекс, пользуется торговый терминал под названием MetaTrader 4 или 5 версии.
Логика Форекс-трейдинга подразумевает реализацию следующего алгоритма:
- регистрация в системе рынка Форекс с помощью специализированного Форекс-брокера, что предполагает, прежде всего, подписание трейдером соответствующего договора-оферты с Форекс-брокером;
- открытие целевого счета для совершения торговых операций на Форекс в порядке интернет-трейдинга (это также делается при посредничестве Форекс-брокера);
- скачивание с официального сайта Форекс-брокера соответствующего торгового терминала;
- установка (инсталляция) вышеупомянутой программы-терминала непосредственно на компьютер или иное аналогичное устройство интернет-трейдера;
- настройка торгового термианала с учетом рекомендаций брокера, с которым у трейдера заключен договор.
Ключевые задачи и настройка торгового терминала
Задачи, которые выполняет торговый терминал:
- оперативное отображение действительной информации о состоянии рынка Форекс в динамике по различным валютным парам;
- отображение с помощью различных индикаторов момента, когда начался тренд в форексе;
- анализ ситуации на Форекс, осуществляемый с помощью различных инструментов, встроенных с систему MetaTrader;
- формирование и быстрое исполнение Форекс-ордеров;
- ведение и отображение статистики торгового счета.
- корректный ввод адреса сервера, номера торгового счета, пары «логин-пароль»;
- адекватное масштабирование окна (окон) терминала с учетом соображений комфортности и целесообразности;
- позиционирование в окне терминала необходимых интернет-трейдеру графических объектов, индикаторов и других аналитических инструментов;
- выбор валютной пары, тайм-фрейма и других параметров в окне (окнах) терминала;
- настройка трейдером раздела статистики торгового счета, а также раздела, в котором оперативно отображаются актуальные для рынка динамичные котировки по многочисленным валютным парам.
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