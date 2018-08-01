Череповчанин, занимавшийся майнингом криптовалюты в квартире, задолжал энергетикам 48 тыс. руб.

Архангельская область >> Бизнес >> 01.08.2018

Во время рейдов по должникам за электроэнергию представители "Вологдаэнерго" обнаружили огромное потребление энергии в обычной квартире площадью 47 кв. м. Счетчик крутился как бешеный, со скоростью 6,5 тыс. кВт/ч, и накрутил 16-23 тыс. руб. в месяц. У хозяина квартиры долг уже превышал 48 тыс. руб. Оказалось, что в квартире никто не живет, она полностью заставлена оборудованием для майнинга криптовалюты. Но хозяин квартиры отключения от электроэнергии дожидаться не стал и полностью погасил долг. Это и понятно, поскольку при отключении электроэнергии весь майнинг накрылся бы медным тазом. Окупаются ли такие затраты на электроэнергию для сотрудников "Вологдаэнерго" осталось загадкой, но факт остается фактом – долг погасать криптовалютой пока невозможно, поэтому приходиться искать наличные.

В области такая сумма долга оказалась самой большой. Основная масса задолженностей за электороэнергию – это 3-20 тыс. руб. Всего с апреля жители Вологодской области задолжали за электроэнергию 110 млн руб., Череповца - 27 млн руб.





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