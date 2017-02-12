В Санкт-Петербурге состоялось заседание Арктического экономического совета

Архангельская область >> Бизнес >> 12.02.2017

Проблемы развития Арктики обсудили на последнем заседании Арктического экономического совета в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось накануне IV Международного арктического форума в Архангельске.

Арктический Форум объединяет международные организации и органы госвласти с бизнес-сообществом России и зарубежных стран. Это возможность координации решений и действии в развитии международного сотрудничества. Форуму уделяется огромное значение, потому что от его решений напрямую будет зависеть повышение уровня жизни в Арктической зоне.

На заседании экономического совета были представители Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады, Дании, США и ряд объединений коренных народов Арктики (Международных советов гвичинов, алеутов, атабасков, иннуитов и Ассоциации малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока, Севера РФ).

Мероприятие привлекло финансовых экспертов и инвесторов. Главной задачей совета стало создание независимого бизнес-форума для содействия бизнесу в Арктике, продвижению экономразвития, обеспечению пан-арктической связи с событиями Арктического совета. На заседании затронули актуальные темы: создание международных единых стандартов регулирования деловой активности, государственно-частное партнерство, развитие инфраструктуры в сфере морского транспорта, телекоммуникаций.

На заседании также обсудили результаты работы различных групп АЭС, в том числе группу по морской транспортной инфраструктуре, которая очень важна для РФ. Сейчас большое внимание стараются уделить созданию широкополосных каналов связи и рабочая группа по этому вопросу предоставила отчет по формированию нужной инфраструктуры. Состоялась дискуссия по вопросу стандартов привлечения финансовых инвестиций в Арктику. Эти данные должны быть проанализированы в ближайшее время и определены методы соприкосновения с ключевыми темами для АЭС.





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