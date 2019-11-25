"Росморпорт" распродает недвижимость в Мурманском морском порту

Мурманская область >> Бизнес >> 05.02.2020

Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства о распродаже некоторых объектов недвижимости, которыми владеет "Росморпорт".

В пояснительной записке сказано, что все объекты расположены в морском терминале на территории причалов №2-№8. Сейчас они временно используются Мурманским морским торговым портом.

В списке объектов на продажу есть железнодорожные ветки, мачты, автотрассы, кабели, сети канализации и центрального водоснабжения, которые не относятся к объектам общего пользования и не используются для нужд муниципалитета. Это имущество в осуществлении грузовых операций не используется, а значит, продажа не повлияет на рыночную конкурентоспособность в мурманском порту, не сможет препятствовать работе участников рынка.

Объекты будут реализованы по рыночной стоимости, которая составляет приблизительно 516,1 млн руб.

Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.





Рекомендуем по теме:

Ненецкий округ очерти свои границы

Недвижимость на Коста Брава от Damlex Realty: основные аспекты

Гигант-перегружатель появился в торговом порту Мурманска

Морская навигация завершилась в НАО

Китайский инвестор заинтересовался будущим глубоководным портом в Архангельске

В НАО определились с очередностью строительства основных социальных объектов


В центре допобразования "Лапландия" пройдут IX открытые соревнования "Первая помощь"

В Ненецком округе налоговая ставка для МСБ снижена до минимума

Лыжные трассы в "Саломатах" взяты под особый контроль

Журнал Edge опубликовал статью о Кировске

В Мурманске прошел "Праздничный Особенный Детский Артистичный Радостный Обаятельный Концерт"

В Архангельской области стартовала работа новой системы обращения с ТКО

150 юных гимнасток состязаются в первенстве СЗФО в Сыктывкаре
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета