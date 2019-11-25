"Росморпорт" распродает недвижимость в Мурманском морском порту
Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства о распродаже некоторых объектов недвижимости, которыми владеет "Росморпорт".
В пояснительной записке сказано, что все объекты расположены в морском терминале на территории причалов №2-№8. Сейчас они временно используются Мурманским морским торговым портом.
В списке объектов на продажу есть железнодорожные ветки, мачты, автотрассы, кабели, сети канализации и центрального водоснабжения, которые не относятся к объектам общего пользования и не используются для нужд муниципалитета. Это имущество в осуществлении грузовых операций не используется, а значит, продажа не повлияет на рыночную конкурентоспособность в мурманском порту, не сможет препятствовать работе участников рынка.
Объекты будут реализованы по рыночной стоимости, которая составляет приблизительно 516,1 млн руб.
Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
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