Poly Group вложит 5,5 мдрд долларов в строительство магистрали "Белкомур"

Архангельская область >> Бизнес >> 25.05.2017

Проект железнодорожной магистрали "Белкомура", которая призвана напрямую соединить Коми и Архангельск с Уралом, был представлен на заседании Комитета Совета Федерации по экономполитике делегацией Архангельской области и ее губернатором И. Орловым.

Презентацию провели в рамках дней Архангельской области в Совете Федераций. "Белкомур" может стать базой для формирования комплексной программы инфраструктурного и промышленного развития региона.

И. Орлов рассказал, что Архангельск – единственная в стране арктическая агломерация. В настоящий момент 11 проектов в регионе направлены на создание благоприятных условий для экономического роста, и самыми важными среди них считаются проекты, развивающие транспортную инфраструктуру. Это основа успешной экономики региона, потому что именно на транспорте завязана полноценная работа всего ресурсного потенциала области, от промпроизводства до туризма.

"Белкомур" объединил интересы четырех регионов: Коми, Пермского края, Мурманской и Архангельской областей. Проект формировался много лет, и теперь пришло время выйти на проработку его финансовой составляющей и подписать первые соглашения для инвестирования.

Более подробно о проекте сенаторам рассказал замгубернатора области А. Алсуфьев, сделав акцент на том, что новая железная дорога сократит доставку грузов из Сибири и Урала в порт Архангельска до 850 км.

Главным инвестором проекта выступает компания Poly Group из Китая, которая вложит 5,5 мдрд долларов. Также интерес к новому проекту проявляют инвесторы из России.

Провозная способность жд магистрали составит за год 35 млн тонн грузов, и по предварительным прогнозам, необходимые вложения составляют 251,5 млрд руб. Срок реализации проекта "Белкомур" составит 30 лет, а ввод в эксплуатацию магистрали возможен уже в 2023 г.





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