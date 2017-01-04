В Нарьян-Маре ДК "Арктика" организовал встречу Нового Года для пенсионеров

Праздничный новогодний вечер для пожилых людей провел Департамент здравоохранения НАО во Дворце культуры "Арктика". Эти встречи уже стали традиционными, потому что для людей старшего поколения, у которых постоянно ощущается недостаток в общении, это повод встретиться, отвлечься от повседневных проблем и поздравить друг друга. В этом году на праздник собрались около 500 пенсионеров.



Собравшихся поздравили руководители окружной власти и общественных организаций.



Для пенсионеров выступили: ВИА "Новый день", инструменталисты "Три Андрея" и В. Захарова, ансамбль ДК "Арктика", солисты Т. Сядейская, К. Ясинская, Е. Пушкарева, ансамбль "Родниковая Русь", детский коллектив "Травушка", ансамбль бального танца "Арктика", хореографический коллектив "Карамель", ансамбль народного танца "Юность Севера".



Новогодним сюрпризом оказалось появление Бабы Яги, которая была соведущей концерта. В конце концерта Снегурочка и Дед Мороз поздравили присутствующих с Новым Годом и спели с пенсионерами новогоднюю песню из кинофильма "Чародеи" "Снежинка".



Напомним, что ДК "Арктика" в этом году организовал массу новогодних мероприятий, в том числе и главное празднование в новогоднюю ночь. В Нарьян-Маре на площади Марад Сей праздник отметили массово, но слишком холодная погода привела к тому, что людей было чуть более 1 тыс. Самые морозостойкие смогли увидеть шоу-программу "С Новым годом, Нарьян-Мар!", театрализованное шоу пародий "Рейс 2017", а кульминацией стал фейерверк "Все краски зимы", запущенный с площадки Дворца спорта "Лидер". Несмотря на мороз, люди гуляли до 5 утра, и делать это приходилось активно: кататься с горок, водить хороводы и танцевать, потому что стоя на одном месте можно было отморозить ноги и руки.