Музей Колы расширяется

Мурманская область >> Культура >> 21.01.2019

Кола находится на месте слияния рек Кола и Тулома уже 450 лет. Директор Музея истории Колы Н. Пурышева уверена, что в город нельзя не влюбиться.

Сейчас об истории поселка можно узнать из небольшой экспозиции местного музея в здании горадминистрации. Но в планах музея переезд в отдельное помещение в историческом центры Колы.

Кола - единственный заполярный городок, не имеющий своего музея. В 1982 -1991 гг. в Благовещенском храме работал отдел областного краеведческого музея с экспонатами всего Терского побережья, но к Коле он никакого отношения не имел, поскольку коляне не являются поморами.

Сейчас встал вопрос о создании полноценного музея истории города, для которого местные жители, в том числе потомки проживавших здесь еще 400 лет назад родов, собрали 354 экспоната. Это старинная мебель, сундуки, кухонная утварь, ломоносовский фарфор, часы, предметы декоративно-прикладного искусства. Их распределят по экспозициям и седлают постоянно действующую выставку музея, который переедет в новое здание. Это будет интересно туристам, для которых музей станет еще одной точкой притяжения.





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