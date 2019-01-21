Музей Колы расширяется

Кола находится на месте слияния рек Кола и Тулома уже 450 лет. Директор Музея истории Колы Н. Пурышева уверена, что в город нельзя не влюбиться.



Сейчас об истории поселка можно узнать из небольшой экспозиции местного музея в здании горадминистрации. Но в планах музея переезд в отдельное помещение в историческом центры Колы.



Кола - единственный заполярный городок, не имеющий своего музея. В 1982 -1991 гг. в Благовещенском храме работал отдел областного краеведческого музея с экспонатами всего Терского побережья, но к Коле он никакого отношения не имел, поскольку коляне не являются поморами.



Сейчас встал вопрос о создании полноценного музея истории города, для которого местные жители, в том числе потомки проживавших здесь еще 400 лет назад родов, собрали 354 экспоната. Это старинная мебель, сундуки, кухонная утварь, ломоносовский фарфор, часы, предметы декоративно-прикладного искусства. Их распределят по экспозициям и седлают постоянно действующую выставку музея, который переедет в новое здание. Это будет интересно туристам, для которых музей станет еще одной точкой притяжения.