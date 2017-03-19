В Поморье начали ревизию планируемых особо охраняемых природных территорий

Архангельская область >> Экология >> 19.03.2017

В Поморье начали ревизию планируемых особо охраняемых природных территорий, которые собираются создать в регионе. 4 июля будет представлен план развития ООПТ, после чего его должны обсудить на общественных слушаниях.

Одновременно продолжается подготовка междуречья Пинеги и Северной Двины, на территории которого уже спроектирована ООПТ - Двинско-Пинежский государственный ландшафтный заказник. Именно он вошел в число приоритетных экологических проектов в Архангельской области. В его поддержку выступили крупные арендаторы лесных угодий Поморья. Бизнесмены не забывают и о том, что нужно внимательно прорабатывать вопрос границ территории. По этому поводу предлагается вступить в переговоры с экологами и обсудить, какими лучше сделать границы заказника, чтобы не были нарушены ни чьи интересы. Также планируется проведение встреч с местным населением.

Сейчас регион находится на первой ступени в принятия решения о создании заказника. Жители Поморья, представители власти, природоохранные организации и бизнесмены обсуждают со всех сторон появление на карте области новой ООПТ. Здесь важно найти баланс экономики, экологии и социальной сферы, о чем не раз говорил замгубернатора по стратегическому планированию и инвестполитике области В. Иконников.

Напомним, что крупные лесозаготовительные заводы региона работают по согласованию с природоохранными организациями международного значения, в частности, с WWF и Greenpeace. Они соблюдают мораторий на рубку в лесах междуречья, а создание ООПТ поможет укрепить контроль над территорией. Экология края от этого только выиграет, потому что, несмотря на обилие лесов, случаи самовольной врубки встречается довольно часто, а на охраняемой территории этого делать будет нельзя, а последствия для нарушителей будут серьезными.





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