Общественная палата НАО и движение ТОС договорились о сотрудничестве

Соглашение в устной форме заключено на круглом столе, прошедшем в Нарьян-Маре. В мероприятии принимали участие председатель Общественной палаты М. Крупенькина, ее заместитель И. Тихомирова, руководитель ресурсного центра НКО В. Дроздова, представители ТОС округа.



Среди предложений о сотрудничестве рассматривалось содействие в развитии общественного территориального самоуправления в городах и селах Ненецкого округа. Лидеры движения ТОС считают, что его надо развивать не только в городах, но и в селах.



Департамент внутренней политики округа проводит конкурсы субсидий и грантов для НКО. В них могут принимать участие ТОС - юридические лица. ТОС без статуса юридического лица также могут участвовать в конкурсах соцпроектов Ресурсного центра НАО, созданного для развития общественного самоуправления.



В настоящий момент в Нарьян-Маре зарегистрировано 11 территориальных самоуправлений, в том числе 3 в Шойне, Хонгуре и Варандее. Для них будут создаваться оптимальные условия для эффективной работы.