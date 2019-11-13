С начала убойной кампании в НАО заготовлено порядка 650 тонн оленины

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 05.12.2019

В Ненецком округе продолжается убойная кампания. На сегодняшний день план выполнен на 54%. С начала убойной кампании заготовлено 650 тонн оленины.  На убой отправлено 22614 оленей. Работа животноводческих хозяйств идет по графику. И только одно ненецкое животноводческое хозяйство завершило кампанию, выполнив план на 100%.

"Ижемский оленевод" пока единственное хозяйство, где работа завершена. Продолжается убой в 6 хозяйствах округа - "Ижемский оленевод и Ко", "Коопхоз "Ерв", "Харп", "Красный Октябрь", "Путь Ильича", "Заполярье". Некоторые хозяйства к убою еще не приступили, но сделают это в ближайшее время. Начнет работу и Ненецкая агропромышленная компания.

Во время убойной кампании некоторые хозяйства  округа используют убойные пункты "Мясопродуктов", где летом на производственных объектах были проведены ремонтные работы.

Департамент АПК НАО сообщил, что в 2019 г. хозяйства региона, в том числе частники, планируют направить на убой 38,6 тыс. северных оленей, произвести более 1170 тонн оленины.





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