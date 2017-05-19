В 2017 г. в Ненецкий автономный округ направил в села региона 29 тонн продукции местных производителей

В 2017 г. в Ненецкий автономный округ направил в села региона 29 тонн продукции, произведенной местными производителями. Об этом рассказал председатель Союза потребительских обществ Н. Кардакова. Обеспечить населенные пункты продовольствием местного производства поручил губернатор НАО.



Основная часть местных продуктов была произведена на главном мясоперабатывающем предприятии региона. Это 18 тонн деликатесов из мяса. Поставки были организованы на основании подписанного год назад соглашения между АО "Мясопродукты" и окрпотребсоюзом НАО. Подобным способом окружные организации смогли увеличить долю продаж товаров местного производства на сельских прилавках.



Также жители сел получают молочную продукцию - два раза в месяц им доставляют свежий творог, сметану, сливки, масло. В Индигу из Коткино поставки осуществляет РК "Сула". Перевозки сейчас осуществляются на снегоходах, которые способны перевезти за раз 350 кг товаров. В 2017 г. в Индигу уже доставлено 3 тонны коткинской молочки.



В Оме в магазине потребкооперации на прилавках постоянно есть продукция "Омского животноводческого комплекса" (сливки, творог, молоко, масло). Продукцию "Пешского животноводческого комплекса" регулярно получают жители в Верхних и Нижних Пешах, деревни Волоковая.



Кардакова упреждает, что местная продукция пользуются большим спросом у селян, но это и понятно, потому что выбора у них нет, и кроме того, за счет того, что производители местные, цена на продукты более чем доступная.



Обеспечение продуктами сел - дело затратное, поэтому осуществляется только с помощью поддержки государства. Средств в казне региона мало, но это не повод лишать людей в отдаленных населенных пунктах необходимых продуктов питания. Им нужны фрукты, овощи, другие скоропортящиеся продукты, и они не должны по причине плохого транспортного сообщения неполноценно питаться. Согласно утвержденному порядку округ компенсирует расходы на доставку в размере от 80%.



