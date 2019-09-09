В порт Архангельска пришел учебный корабль ВМФ России "Перекоп"

На борту корабля проходят обучение и тренировки курсанты военно-морских училищ страны.



"Перекоп" прибыл в Архангельск на два дня, за которые курсанты должны познакомиться с Северодвинском и Архангельском, встретиться с местными курсантами, юнармейцами, кадетами. Они посетят Беломорскую ВМБ, музей "Малые Корелы", сыграют в футбол.



Корабль ВМФ РФ пройдет по Северному морскому пути. Его рейс стартовал 6 сентября. Это уникальный поход от Североморска до Петропавловска-Камчатского, а потом до Владивостока. "Перекоп" относится к проекту 887 ("Смольный") ВМФ СССР. Он спущен на воду на польской Щецинской судоверфи в 1976 г. В 2015 г. его отремонтировали, оснастили новым радиотехническим оборудованием, навигацией, передовым вооружением. Водоизмещение судна 7270 тонн, длина – 138 м, ширина – 17 м, осадка – 5,5 м, скорость - до 20 узлов. На борту есть учебные аудитории, шестивесельные ялы, астрономическая палуба, отсек борьбы за живучесть корабля.



Архангельск стал первым крупным портом на пути следования корабля.