Школьникам Мурманска рассказали об Арктике

В рамках образовательного проекта "Большая арктическая экспедиция" во всех школах Мурманской области прошли открытые тематические уроки "Арктика – фасад России". Их посвятили одной из самых важных дат в истории покорения Арктики - 80-летию со дня организации первой дрейфующей экспедиции РФ "Северный полюс", которую возглавил легендарный полярник И. Папанина.



В гости к школьникам на открытые уроки приходили известные люди. Например, в политехнический лицей пришли губернатор области М. Ковтун, специалист-эколог морского пароходства города Л. Попова, помощник гендиректора "Морской арктической геологоразведочной экспедиции" А. Чепой.



М. Ковтун рассказала, что освоение Арктики – важнейшая задача ближайшего будущего страны. Арктика является кладовой гигантских богатств и регион способен стать зоной для новых торговых путей, более безопасных и быстрых, чем в южном направлении. Ковтун рассказала старшеклассникам историю и перспективы освоения Арктики, месте и роли в этом процессе всей Мурманской области и его людей, в особенности молодежи.



Мурманская область – форпост РФ в Заполярье с западной стороны и стартовая точка Северного морского пути. Это основная база Северного флота, которая выполняет защитную функцию интересов России в Арктике. Как природный регион он имеет богатейшие запасы. Такое сочетание качеств дает возможность Мурманской области быть опорным регионом для реализации арктической политики государства.



Во время обсуждения "арктических вопросов" ребята спрашивали о балансе освоения богатств и сохранении экосистемы региона, правах коренных малочисленных народов, развитии арктического туризма, перспективах Мурманской области в плане обретения новых знаний и арктических профессий и мн. др.