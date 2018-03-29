В Архангельске откорректировали бюджет области

Архангельская область >> Финансы >> 29.03.2018

Министр финансов региона Е. Усачева предложила корректировки для бюджета 2018-2019 гг. Выступая перед местными депутатами, она подробно объяснила переносы бюджетных ассигнований и их необходимость.

Минтранспорта должно получить 15,2 млн руб. на покупку программного обеспечения и выдачу разрешений на автоперевозку крупногабаритных и тяжелых грузов.

4 млн руб. в этом году и 5 млн руб. в 2019-м предлагается вложить в разработку проектной документации строительства и реконструкции отдельных участков автодорог, ведущих к значимым общественным объектам в селах.

46 млн руб. в 3 ближайших года хотят выделить на координатное описание границ мунобразований, обновление схемы территориального планирования области. В 2018 г на эти цели предлагают выделить 13,8 млн руб.

После доклада законопроект об изменениях бюджета был принят, но пока только в первом чтении. Ко второму поступило несколько важных поправок. Например, на заработную плату бюджетникам планировали направить 573 млн руб. из казны области и 529 из федеральной. С учетом повышения минимальной оплаты труда, регион увеличит сумму на 117 млн руб. Муниципальным образованиям тоже придется найти деньги, так как финансирование должно увеличится на 131 млн руб. На зарплату бюджетникам Архангельская область планирует выделить 1 млрд 350 млн руб.

Важной поправкой стало увеличение расходов на строительство детских садов и покупку зданий для них. На эти цели расходы выросли с 131 млн руб. до 1 млрд 310 млн руб., что стало возможным благодаря софинансированию федерации в 1,1 млрд. руб.

Поправки в бюджет объединяют ресурсы, которые получены из федеральной казны на повышение зарплаты, решение социальных задач, строительство объектов. МРОТ, который приравняли к прожиточному минимуму, был признан депутатами абсолютно верным решением.





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