В Карелии начали выдачу ипотеки по льготным ставкам

Ставка на ипотечный кредит снижается на 3%.



В Карелии стартовала реализация программы, позволяющей брать ипотеку по льготным ставкам. % ставка снижается на 3% и фиксируется на период заимствования. Ставки для граждан составляют 7,25% годовых. Ипотека может быть использована на покупку жилья первичного и вторичного рынка.



Правительством Карелии на 2019 г. выделило 8,5 млн руб. на развитие льготного кредитования ипотеки в рамках проекта "Ипотека и арендное жилье".



Министерство ЖКХ, энергетики разработало порядок оказания господдержки участникам при улучшении жилищных условий. Субсидию направят на компенсацию затрат при снижении % ставки по ипотеке.



Участниками могут стать российские граждане, проживающие в Карелии, если они признаны нуждающимися в жилье, предоставляемом по договору соцнайма; ветераны боевых действий; семьи с детьми-инвалидами и инвалиды; молодые семьи с 1 и более ребенком (возраст супругов или одного родителя неполной семьи не должен быть больше 35 лет); семьи с 3 и более детьми.



Исполнитель мероприятия - ГУП РК "Фонд госимущества РК".