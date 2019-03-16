В Карелии начали выдачу ипотеки по льготным ставкам

Республика Карелия >> Финансы >> 16.03.2019

Ставка на ипотечный кредит снижается на 3%.

В Карелии стартовала реализация программы, позволяющей брать ипотеку по льготным ставкам. % ставка снижается на 3% и фиксируется на период заимствования. Ставки для граждан составляют 7,25% годовых. Ипотека может быть использована на покупку жилья первичного и вторичного рынка.

Правительством Карелии на 2019 г. выделило 8,5 млн руб. на развитие льготного кредитования ипотеки в рамках проекта "Ипотека и арендное жилье".

Министерство ЖКХ, энергетики разработало порядок оказания господдержки участникам при улучшении жилищных условий. Субсидию направят на компенсацию затрат при снижении % ставки по ипотеке.

Участниками могут стать российские граждане, проживающие в Карелии, если они признаны нуждающимися в жилье, предоставляемом по договору соцнайма; ветераны боевых действий;  семьи с детьми-инвалидами и инвалиды; молодые семьи с 1 и более ребенком (возраст супругов или одного родителя  неполной семьи не должен быть больше 35 лет); семьи с 3 и более детьми.

Исполнитель мероприятия - ГУП РК "Фонд госимущества РК".





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