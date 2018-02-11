«Агромясопром»: установлена новая линия

Вологодская область >> Промышленность >> 11.02.2018

На базе вологодских производственных мощностей «Агромясопром» была смонтирована технологическая линия для изготовления продуктовых деликатесов. Готовая мясная продукция поступает на склад в современных мини-упаковках. С реальными возможностями инновационного оборудования для качественной упаковки колбасы и мяса ознакомился лично мэр г.Вологда г-н С.Воропанов.

Предприятие выпускает деликатесы, рецептура которых была разработана в партнерском взаимодействии с итальянскими и французскими специалистами. К примеру, вологодский бескостный окорок считают отечественным аналогом фирменной французской ветчины. Буквально в прошлом году здесь началось производство сыровяленой и сырокопченой колбасы. С этой целью, применяется оборудование из Австрии. Копчености ориентировочно 3 месяца «созревают» в специально обустроенных камерах.

Руководство предприятия уверено в том, что новая упаковочная линия и полученные рецепты дадут возможность еще больше радовать отечественного потребителя. При этом оборудование позволяет вологодскому «Агромясопрому» эффективно использовать реальные возможности национальной стратегии импортозамещения. Именно оно выступает главным ориентиром корпоративной политики российского предприятия.

Как информировал мэра руководитель предприятия г-н А.Абрамов, изготовление качественных колбас сырокопченой группы считается «высшим пилотажем» профильного производства. Предприятие поставило цель освоить данный сегмент и сделало это. Во взаимодействии с опытными иностранными партнерами были отобраны оптимальные составы рецептур. Российские технологи внесли свои коррективы. В настоящий момент «Агромясопром» выпускает уже 6 разновидностей колбас сырокопченого типа. Это составляет до 7 тонн.

Вологодский мэр Сергей Воропанов отметил, что он сумел убедиться в высоком качестве продукта и профессионализме работников «Агромясопром».





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