Segezha Group планирует увеличить выпуск мешочной бумаги на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате до 700 тыс. куб. м

Лесопромышленный холдинг увеличит производство с 350 тыс. куб. м. до 700 тысяч, а в течение 3 лет построит лесопильный завод. Соответствующее соглашение подписали глава Карелии А. Парфенчиков и президент компании М. Шамолин.



В Сегеже построят завод по производству разноплановой лесопильной продукции: клееных балок, брусков, панелей.



Важным пунктом соглашения является оказание содействия холдингу в обеспечении сырьем уже действующих и планируемых производственных мощностей. Также стороны примут участие в разработке системы мониторинга по обороту круглого леса, готовой продукции с использованием цифровых технологий типа "ГИС-Лес".



Инвестиционная программа, которая реализуется в регионе, выгодна все сторонам. Segezha Group строит бизнес с хорошей капитализацией, денежным потоком, развивается экономика, местные жители получают новые рабочие места. Все это вписывается в комплексное развитие Карелии. Кроме того, появляется новая продукция высокого качества, полностью заменяющая импортные аналоги. Она стоит меньше, и это ее главный плюс.



Справка. Segezha Group - лесопромышленный холдинг мирового уровня, который с сентября 2014 г объединяет лесозаготовительные, лесоперерабатывающие активы АФК "Система". Segezha Group владеет на территории республики Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом, основанном в 1939 г. на берегу о. Выг в моногороде Сегежа. Этот завод считается лидером в стране по производству мешочной небеленой крафт-бумаги и является градообразующим предприятием.



Договор о создании нового завода подписан в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, куда от Карелии отправился глава региона А. Парфенчиков, представители крупного бизнеса со всех регионов России и других государств.