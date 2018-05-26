Segezha Group планирует увеличить выпуск мешочной бумаги на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате до 700 тыс. куб. м

Республика Карелия >> Промышленность >> 26.05.2018

Лесопромышленный холдинг увеличит производство с 350 тыс. куб. м. до 700 тысяч, а в течение 3 лет построит лесопильный завод. Соответствующее соглашение подписали глава Карелии А. Парфенчиков и президент компании М. Шамолин.

В Сегеже построят завод по производству разноплановой лесопильной продукции: клееных балок, брусков, панелей.

Важным пунктом соглашения является оказание содействия холдингу в обеспечении сырьем уже действующих и планируемых производственных мощностей. Также стороны  примут участие в разработке системы мониторинга по обороту круглого леса, готовой продукции с использованием цифровых технологий типа "ГИС-Лес".

Инвестиционная программа, которая реализуется в регионе, выгодна все сторонам. Segezha Group строит бизнес с хорошей капитализацией, денежным потоком, развивается экономика, местные жители получают новые рабочие места. Все это вписывается в комплексное развитие Карелии. Кроме того, появляется новая продукция высокого качества, полностью заменяющая импортные аналоги. Она стоит меньше, и это ее главный плюс.

Справка. Segezha Group - лесопромышленный холдинг мирового уровня, который с сентября 2014 г объединяет лесозаготовительные, лесоперерабатывающие активы АФК "Система". Segezha Group владеет на территории республики Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом, основанном в 1939 г. на берегу о. Выг в моногороде Сегежа. Этот завод считается лидером в стране по производству мешочной небеленой крафт-бумаги и является градообразующим предприятием.

Договор о создании нового завода подписан в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, куда от Карелии отправился глава региона А. Парфенчиков, представители крупного бизнеса со всех регионов России и других государств.





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