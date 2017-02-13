В 2018-м году на Омском НПЗ введут в эксплуатацию новый очистительный блок технологического конденсата

>> Промышленность >> 13.02.2017

ФАУ «Главгосэкспертиза России» дала разрешение на запуск проекта строительства очистительного блока для технологического конденсата на специальном нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Положительное заключение о проекте позволяет начать масштабную модернизацию завода. В работу входит комплексная экологическая программа Омского НПЗ. В планах ввести новый производственный объект в использование уже в начале 2018 года.

С помощью нового строения можно будет запустить очистку технологического конденсата с установок вторичной переработки нефти. Блок с мощностью в 100 м?/час позволит работать с повторной переработкой нефти и избавиться от элементов сульфидов и аммиака. Около 97% очищенной воды будет закачиваться в обратный оборот, то есть, в технологический цикл предприятия. Одновременно сульфиды и аммиак преобразуются в серу и азот для промышленного использования.

Холдинг «Петон», расположенный в Уфе, разработал проект очистительного блока технологического конденсата. Комплекс будет иметь современные системы автоматизации, диагностические установки и противоаварийную защиту.

Не первый год «Газпром нефть» осуществляет масштабную модернизацию и оптимизацию работы Омского завода НП. Повысилось качество производимой заводом нефтепродукции, улучшилась переработка нефти и повысился выход светлых нефтепродуктов. Отлично увеличилась операционная эффективность. Первый этап реализации проектной деятельности снизил на 36% негативное влияние на окружающую среду.





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