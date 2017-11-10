В этом году в НАО появились на свет благодаря ЭКО 18 детей

Современные репродуктивные технологии 18 женщинам помогли стать мамами, и еще 15 жительниц региона поставлены на учет по беременности. В 2016 г высокотехнологичную процедуру преодоления бесплодия прошли 38 семей НАО, а за год родились 11 малышей. В 2017 г на ЭКО направлено 27 супружеских пар, а 30 пациенток получили одобрение врачебной комиссии. Это женщины от 30 лет.



Направление на ЭКО дает Департамент здравоохранения НАО, основываясь на результатах анализов и показаниях врачей. Пациенты имеют возможность самостоятельно выбрать медорганизацию из списка учреждений, которые являются участниками реализации территориальных программ обязательного медстрахования.



Жители Ненецкого округа отдают предпочтение учреждениям Архангельска и Санкт-Петербурга. Новыми партнерами в рамках оказания данного вида медпомощи стали и специализированные центры Пушкина, Казани, Ленинградской области.



Специалист профильного департамента М. Батьковская отмечает, что ожидание приглашения медорганизации приходиться ждать минимум 1-2 недели. Процедура оказывается за счет средств обязательного медстрахования с 2014 г. По статистике Фонда ОМС цена одной процедуры ЭКО в этом году составила 168 тыс. руб. Для граждан, приехавших по направлению из НАО, процедуру проводят бесплатно. Из окружного бюджета пациенты получают компенсацию на дорогу до места лечения и обратно.



Сегодня ЭКО является одним из самых действенных способов забеременеть, но оплатить его из своего кармана сложно, поэтому помощь властей округа стала весьма кстати. Но очередь в центры некоторых городов довольно большая, поэтому иногда процедуру приходиться ждать несколько месяцев.