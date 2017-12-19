В Вологде закрылся скандальный медицинский центр

Вологодская область >> Медицина >> 19.12.2017

ООО "Медцентр" с ул. Первомайской прекратило деятельность. Поводом для тщательной проверки сотрудниками органов внутренних дел послужили жалобы граждан, которые в большом количестве поступали на сотрудников центра.

Стражи правопорядка получили доказательства обмана посетителей. В частности, с декабря 2016 г вологжан приглашали по телефону посетить "Медцентр" для прохождения бесплатной компьютерной диагностики. Во время обследования сотрудники фирмы обманывали посетителей относительно состояния их здоровья. Им придумывались несуществующие диагнозы, некоторые из которых очень серьезные. В состоянии стресса люди заключали договор на оказание медицинских и санитарных услуг с "Медцентром", а для оплаты этих услуг и покупку всевозможных БАДов, испуганные пациенты подписывали кредитные договора на их приобретение с банковской организацией, находящихся здесь же. Потерпевшие, ставшие жертвами обмана, понесли серьезные материальные убытки.

Чаще всего на удочку мошенников попадали пожилые люди, которые по своей природе более доверчивые, и ввести их в заблуждение было просто. Им рассказывали о высоком уровне сервиса, медуслуг и вынуждали к подписанию кредитных договоров, так как это был единственный способ расплатиться на процедуры и лекарства.

В результате уголовное дело против "Медцентра" не удалось возбудить, поскольку причиненный потерпевшим ущерб в добровольном порядке был возмещен. На сегодняшний день фирма прекратила работу, о чем сообщил начальник пресс-службы Управления МВД РФ по Вологодской области Е. Ворочалков. Но не факт, что его владельцы со временем не организуют еще один подобный бизнес.  

Всего от потерпевших поступило 10 жалоб на суммы ущерба 10 - 50 тыс. руб.





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