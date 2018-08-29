Суть посттравматического артроза, причины, признаки, профилактика

>> Медицина >> 29.08.2018
здоровый сустав и пораженный артрозом

Интенсивная тренировка, очередной футбольный матч или обычная зарядка иногда приводят к незначительным повреждениям мышц, костей или связок. Зачастую мы не уделяем им должного внимания, не лечим, руководствуясь принципом – само пройдет. А спустя несколько лет диагноз «посттравматический артроз» буквально приводит в ужас, вызывая недоумение – откуда?

Результаты последних исследований доказывают, что 15% людей, страдающих артрозом вообще, получили это заболевание из-за предыдущих травм. По статистике травмы увеличивают шансы на развитие артроза в 7 раз. Поэтому разрыв связок или сломанные кости в юношеском возрасте могут привести к поражению хрящевой ткани спустя несколько лет.

Механизм развития патологии

Как же обычная травма вызывает артроз? Разберем пример.

При переломе кости, которая участвует в формировании, например, коленного сустава – в суставе происходит повреждение головок костей – гладких скользящих поверхностей. Головки костей покрыты хрящевой тканью толщиной не более 0,5 мм; что обеспечивает гладкое движение суставных поверхностей и смягчает толчки.

Ни хирургическая операция, ни пребывание поврежденной конечности в гипсе (в период после травмы) не гарантируют, что в ближайшие несколько лет сустав не будет поврежден артрозом.

Также эксперты связывают возникновение посттравматического артроза с нарушением активности хондроцитов – клеток, являющихся основной составляющей хрящевой ткани, которые вследствие травм становятся неактивными.

Данная патология может возникать не только из-за повреждения костей, но и сухожилий и связок. При этом врачи до сих пор не могут объяснить, почему в одних случаях после травм развивается артроз, а в других – нет.

Три отличия посттравматического артроза от обычного

  1. Возраст пациента: чем моложе больной, тем вероятнее развитие посттравматического артроза. Чаще всего он встречается у людей от 18 до 45 лет.
  2. Посттравматический артроз чаще развивается только в одном суставе, не затрагивая другие. «Обычная» форма патологии (не посттравматическая) чаще поражает несколько суставов одновременно.
  3. Течение болезни. Обычный артроз развивается годами, а посттравматический – возникает очень стремительно или, напротив, неестественно медленно.

Важно установить истинные причины болезни, чтобы подобрать эффективный курс терапии.

Лечение и профилактика недуга

Лечение посттравматического артроза такое же, как и обычного: прием препаратов, ЛФК, физиотерапия, диета. Подробно об этом мы сейчас говорить не будем, про лечение обычного артроза вы можете прочитать здесь: http://sustavzdorov.ru/artroz/lechenie-2.html.

аппарат для элктрофореза

Основной принцип профилактики болезни – своевременная медицинская помощь и лечение при любом повреждении. В последнее время в спортивной медицине уделяют много внимания предотвращению именно этого вида заболевания. Среди современных достижений – ударно-волновая терапия, инъекции тромбоцитарно-обогащенной плазмы, лечение стволовыми клетками. Подобные процедуры ценятся за то, что могут активизировать собственные защитные силы организма и активизировать роботу хондроцитов.

После травмы обязательно контролируйте свой вес и интенсивность повседневных нагрузок. Представьте двух молодых людей, которые получили в подростковом возрасте одинаковые травмы коленей, играя в футбол. Первый из них в будущем стал менеджером в офисе, второй – работает на стройке. У кого артроз проявится раньше? Безусловно, что у строителя.

Этот пример подтверждают и данные исследования, проведенного в Исландии в 2010 году, в котором было протестировано 2 500 мужчин. Оказалось, что больше всего операций по протезированию коленного и тазобедренного сустава проведено с людьми, чья работа связанна с постоянными тяжелыми физическими нагрузками.

При этом физические упражнения обязательны при данном заболевании, их польза значительно превышает возможные риски. Полезны:

  • неинтенсивные аэробные тренировки: быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание, аквааэробика, садоводство, танцы;
  • упражнения, укрепляющие мышцы: художественная гимнастика, атлетика;
  • упражнения в равновесии: от стояния на одной ноге до йоги и тай-чи.

При поддержке: http://sustavzdorov.ru





Рекомендуем по теме:

Круропластика и ее особенности

В медсанчасти "Северсталь" впервые провели закрытую операцию на плечевом суставе

Экипировка для занятий боксом: обзор

Спортивные занятия для детей в VIKI LAND

В НАО введут два карантина по бешенству

Качественные бандажи для кисти


В НАО 5 тыс. руб. ежемесячно будут выплачивать ветеранам боевых действий

В Архангельске 5 августа пройдет дрифт-шоу

Череповчанин, занимавшийся майнингом криптовалюты в квартире, задолжал энергетикам 48 тыс. руб.

В Нарьян-Маре впервые пройдет фестиваль "Неформал"

На "Гастрономической карте России" появилась Архангельская область

Вид микрозайма "Коммерческая недвижимость" разработали в Ненецком округе

Центр спортивной гимнастики откроется в Петрозаводске в сентябре
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета