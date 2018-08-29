Суть посттравматического артроза, причины, признаки, профилактика

Интенсивная тренировка, очередной футбольный матч или обычная зарядка иногда приводят к незначительным повреждениям мышц, костей или связок. Зачастую мы не уделяем им должного внимания, не лечим, руководствуясь принципом – само пройдет. А спустя несколько лет диагноз «посттравматический артроз» буквально приводит в ужас, вызывая недоумение – откуда?

Результаты последних исследований доказывают, что 15% людей, страдающих артрозом вообще, получили это заболевание из-за предыдущих травм. По статистике травмы увеличивают шансы на развитие артроза в 7 раз. Поэтому разрыв связок или сломанные кости в юношеском возрасте могут привести к поражению хрящевой ткани спустя несколько лет.

Механизм развития патологии

Как же обычная травма вызывает артроз? Разберем пример.

При переломе кости, которая участвует в формировании, например, коленного сустава – в суставе происходит повреждение головок костей – гладких скользящих поверхностей. Головки костей покрыты хрящевой тканью толщиной не более 0,5 мм; что обеспечивает гладкое движение суставных поверхностей и смягчает толчки.

Ни хирургическая операция, ни пребывание поврежденной конечности в гипсе (в период после травмы) не гарантируют, что в ближайшие несколько лет сустав не будет поврежден артрозом.

Также эксперты связывают возникновение посттравматического артроза с нарушением активности хондроцитов – клеток, являющихся основной составляющей хрящевой ткани, которые вследствие травм становятся неактивными.

Данная патология может возникать не только из-за повреждения костей, но и сухожилий и связок. При этом врачи до сих пор не могут объяснить, почему в одних случаях после травм развивается артроз, а в других – нет.

Три отличия посттравматического артроза от обычного

Возраст пациента: чем моложе больной, тем вероятнее развитие посттравматического артроза. Чаще всего он встречается у людей от 18 до 45 лет. Посттравматический артроз чаще развивается только в одном суставе, не затрагивая другие. «Обычная» форма патологии (не посттравматическая) чаще поражает несколько суставов одновременно. Течение болезни. Обычный артроз развивается годами, а посттравматический – возникает очень стремительно или, напротив, неестественно медленно.

Важно установить истинные причины болезни, чтобы подобрать эффективный курс терапии.

Лечение и профилактика недуга

Лечение посттравматического артроза такое же, как и обычного: прием препаратов, ЛФК, физиотерапия, диета. Подробно об этом мы сейчас говорить не будем, про лечение обычного артроза вы можете прочитать здесь: http://sustavzdorov.ru/artroz/lechenie-2.html.

Основной принцип профилактики болезни – своевременная медицинская помощь и лечение при любом повреждении. В последнее время в спортивной медицине уделяют много внимания предотвращению именно этого вида заболевания. Среди современных достижений – ударно-волновая терапия, инъекции тромбоцитарно-обогащенной плазмы, лечение стволовыми клетками. Подобные процедуры ценятся за то, что могут активизировать собственные защитные силы организма и активизировать роботу хондроцитов.

После травмы обязательно контролируйте свой вес и интенсивность повседневных нагрузок. Представьте двух молодых людей, которые получили в подростковом возрасте одинаковые травмы коленей, играя в футбол. Первый из них в будущем стал менеджером в офисе, второй – работает на стройке. У кого артроз проявится раньше? Безусловно, что у строителя.

Этот пример подтверждают и данные исследования, проведенного в Исландии в 2010 году, в котором было протестировано 2 500 мужчин. Оказалось, что больше всего операций по протезированию коленного и тазобедренного сустава проведено с людьми, чья работа связанна с постоянными тяжелыми физическими нагрузками.

При этом физические упражнения обязательны при данном заболевании, их польза значительно превышает возможные риски. Полезны:

неинтенсивные аэробные тренировки: быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание, аквааэробика, садоводство, танцы;

упражнения, укрепляющие мышцы: художественная гимнастика, атлетика;

упражнения в равновесии: от стояния на одной ноге до йоги и тай-чи.

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