Обзор всех методов лечения паховой грыжи у мужчин

>> Медицина >> 21.09.2018
паховая грыжа у мужчин

Паховая грыжа – это выпячивание брюшины и внутренних органов наружу через дефект в паховом канале. У мужчин патология встречается чаще, чем у пациентов женского пола. Это связано с особенностями строения пахового канала.

Для эффективного лечения заболевания прибегают к хирургическим методам. Консервативную терапию назначают в случае противопоказаний к оперативному вмешательству. Своевременная операция предупреждает развитие осложнений и избавляет больного от ограничений в физической активности.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство в случае паховой грыжи у мужчин называется герниопластика. В процессе операции удаляют грыжевой мешок, вправляют внутренние органы в брюшную полость, ушивают грыжевые ворота. В хирургии применяют несколько методик: натяжная герниопластика, ненатяжная герниопластика, лапароскопическая операция. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.

Подробный обзор про герниопластику читайте в статье: http://gryzhinet.ru/zhiv/gernioplastika-077.html

Натяжная герниопластика

Натяжная герниопластика относится к открытому методу оперативного вмешательства. Для доступа к грыжевому мешку и воротам хирург рассекает покровы тела и глубоколежащие ткани при помощи скальпеля. Натяжной способ операции предполагает иссечение грыжевого мешка и ушивание грыжевых ворот посредством собственных тканей (апоневроза). В настоящее время методика используется редко вследствие длительного восстановительного периода и частого развития послеоперационных осложнений. Преимущество – низкая стоимость, возможность проведения операции с использованием местной или эпидуральной анестезии.

Ненатяжная герниопластика

Ненатяжная герниопластика проводится открытым способом. Важное отличие операции – укрепление пахового канала, который является грыжевыми воротами, специальной сеткой. Хирургические сетки выполнены из синтетических материалов с низким риском отторжения. Преимущество ненатяжной герниопластики – короткий послеоперационный период, редкое развитие осложнений, возможность применить местную или эпидуральную анестезию. После хирургического вмешательства остается шрам в паховой области, что можно считать единственным недостатком методики.

Лапароскопия

Лапароскопическая операция проводится закрытым способом. Лапароскоп и хирургические инструменты вводят в брюшную полость через небольшие разрезы в брюшной стенке. Изображение операционного поля выводится через эндоскоп на экран монитора. После лапароскопии не остается заметных шрамов, послеоперационный период сокращается до 24 часов, редко развиваются осложнения. Недостаток методики – обязательное применение общей анестезии (наркоза) и высокая стоимость.

эндоскопическая операция при паховой грыже у мужчин

Консервативная терапия

Консервативные методы лечения позволяют предупредить развитие осложнений и улучшить общее состояние, но не приводят к выздоровлению.

Показания к назначению консервативных методов лечения:

  • старческий возраст;
  • острые инфекционные заболевания;
  • болезни крови;
  • тяжелая патология сердечно-сосудистой системы;
  • иммунодефицитные состояния;
  • психические отклонения.

Эффективный метод консервативной терапии – ношение специального бандажа, который поддерживает брюшную стенку в области паха. Пациентам не рекомендуют заниматься спортом, тяжелым физическим трудом, поднимать тяжести весом более 5 кг. Консервативный способ лечения возможен только в случае вправляемой грыжи. При ущемлении паховой грыжи, которое опасно для жизни больного, проводят срочное оперативное вмешательство.

Длительное ношение бандажа приводит к ослаблению мышц передней брюшной стенки, что способствует прогрессированию болезни. Это паллиативный способ терапии, который предупреждает развитие осложнений и облегчает клинические проявления паховой грыжи. При благоприятных условиях назначают плановое хирургическое вмешательство с индивидуальным подходом к выбору способа операции и анестезии.

Риски при отказе от операции

Паховая грыжа у мужчин при отказе от хирургического лечения может привести к развитию осложнений, некоторые из них опасны для жизни. Заболевание приводит к ограничению физической активности, что неблагоприятно отражается на повседневной жизни.

Осложнения паховой грыжи у мужчин:

  1. воспаление грыжи;
  2. орхит;
  3. ущемление грыжи;
  4. кишечная непроходимость;
  5. воспалительные заболевания мочеполового тракта;
  6. сепсис.

Операция – это «золотой» стандарт лечения паховой грыжи у мужчин. При первых признаках болезни необходимо обратиться к хирургу, пройти необходимые обследования и провести плановое хирургическое вмешательство.

По материалам сайта: http://gryzhinet.ru





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