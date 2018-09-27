500 тыс. руб. подъемных будут получать молодые врачи Вологодской области

Вологодская область >> Медицина >> 27.09.2018

Заксобрание Вологодской области приняло решение установить подъемные для молодых врачей. Врачи до 35 лет, согласившиеся переехать на работу в Вологодской области, будут получать единовременную выплату 500 тыс. руб.

Решение распространяется на тех, кто окончил медицинские вузы после 1 января текущего года, поступил на работу в госучреждение здравоохранения.

Замгубернатора и полночный представитель главы Вологодской области в ЗСО Э. Зайнак считает, что нужно брать на себя обязательство помочь финансово всем медикам, приедущим работать в регион. Это касается всех населенных пунктов за исключением Череповца и Вологды. Будет разработан специальный список вакансий, за работу на которых и будут выплачиваться подъемные.

Напомним, что в России уже работает госпрограмма "Земской доктор", которая поощряет переезд врачей в сельскую местность. Но даже обещанные миллионы не решают пока вопрос обеспечения медиками отдаленных территорий страны. В некоторых селах построены ФАП, но работать в них некому.





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