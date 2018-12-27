В г. Мезень врачи на деньги пенсионеров сделали ремонт в больнице

Мезенские врачи и пенсионеры за свой счет отремонтировали местную больницу.



Райсовет ветеранов труда и войны собрал и передал медучреждению 50 тыс. руб. на улучшение условий в больнице. Этих денег очень мало, поэтому косметический ремонт пришлось делать медицинскому персоналу.



Двухэтажное здание корпуса хирургии считается самым новым из всех ветхих в Мезенской больнице. Оно построено в 2000 г., но лифт там не работал с момента открытия, а тяжелобольных приходиться на носилках нести на второй этаж врачам и родственникам. Стены отделения покрыты плесенью, а вентиляции никогда не было. В таких условиях противозаконно не то, что лечить людей, в них нельзя даже жить или работать.



На собранные средства врачи покрасили потолки, стены и лестничный пролет, отремонтировали перевязочный кабинет и заменили сантехнику, а на оставшиеся деньги пенсионеры приобрели для больницы инструменты для сосудистой хирургии.



К сожалению, такая ситуация в Архангельской области не единична. Жить в тяжелых условиях севера и работать в такой обстановки медики не хотят.