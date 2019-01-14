В Мурманской "Пироговке" построят реабилитационный центр

Мурманская область >> Медицина >> 14.01.2019

В "Пироговке" в 2018 г. было пролечено 8 тыс. пациентов. Об этом рассказал главврач многопрофильного центра им. Н. Пирогова О. Минин. Впервые прооперированных больных было более 6,8 тыс. человек, а на каждой койке больницы удалось оказать помощь 35 пациентам.

Длительность лечения в среднем 7 дней, в хирургии - 6. Этого удалось добиться использованием менее травматичных и малоинвазивных методик (лапароскопия, эндоскопия). Низкий % послеоперационных осложнений стал еще одним показателем эффективности больницы.
Несколько лет в центре проводятся сложные операции, в том числе по пластике при ампутации носа. Такие операции сейчас делают только в Петербурге и Москве.

Для более быстрой реабилитации пациентов "Пироговку" решили реконструировать. А к работам приступят уже в этом году. Будет добавлен корпус для операционных больных и реабилитационный центр.

Также центру предстоит решить вопрос дефицита врачей общей практики, для чего руководство периодически выезжает в Санкт-Петербург и Петрозаводск на переговоры с врачами, молодыми специалистами.





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