В Архангельске начал работу всероссийский медицинский отряд "Коллеги"

Архангельская область >> Медицина >> 10.07.2019

Торжественная линейка ознаменовала начало работы. Она состоялась на площади у Северного медуниверситета Архангельска.

"Коллеги" – отряд, объединивший студентов разных учебных заведений страны, которые обучаются по направлению "Здравоохранение и медицинские науки", медиков, фармацевтов. В состав вошли студотрядовцы 15 регионов – Архангельской, Иркутской, Нижегородской, Кировской, Омской, Новгородской, Тюменской, Оренбургской областей, Алтая, Пермского края, Удмуртии, Башкортостан, Татарстана, Чувашии, Карелии.

Участники проекта будут работать младшим и средним медицинским персоналом в областной клинической больнице Архангельска, Первой городской больнице им. Е. Волосевич, поликлинике №2, больнице №4, больнице №7. Участники получат бесценный опыт работы, раздвинут грани медицины, и с накопленным опытом поедут в свои регионы делиться навыками с коллегами.

Проект реализуется при поддержке властей Архангельской области, "Российских студенческих отрядов", Росмолодежи, Северного госумедуниверситета.





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