В Майской горке построят центр семейной медицины

Архангельская область >> Медицина >> 03.05.2017

Этим летом запланировано строительство центра семейной медицины, которое завершится к концу 2019 г. Поликлиника сможет обеспечить первичной медпомощью 8-15 тыс. жителей Архангельской области.

Вопрос строительства новой поликлиники для жителей Майской Горки стоял еще три года назад, а в настоящий момент медицинская помощь местным жителям оказывается филиалом второй городской поликлиники.

Майская Горка считается динамично развивающимся районом, с постоянной застройкой и ростом плотности населения, поэтому правительство региона в 2014 г. приняло решение реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию центра семейной медицины на базе государственно-частного партнерства. Об этом рассказал А. Крюков, замминистра здравоохранения области.

Клинику построят на пересечении ул. П. Галушина и П. Осипенко. Еще в конце прошлого года здесь был выделен участок под строительство и сейчас проектная организация заканчивает эскизы внешнего вида здания. К строительно-монтажным работам приступят летом. Кто финансирует проект и сколько денег он требует, не сообщается. Также нет никакой информации о подрядной организации, которая будет осуществлять строительство. В связи с этим выглядит странным тот факт, что объявлены сроки начала и окончания строительных работ.

Новый медцентр примет на работу специалистов общей практики, а также организует работу кабинета скорой помощи. Здесь можно будет пройти диагностические исследования - лабораторные, УЗИ, рентген-диагностику, МРТ. Это будет очень удобно для местных жителей, которым раньше приходилось ездить в другую поликлинику, где делали не все виды диагностики.

Все услуги будут предоставляться в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи в Архангельской области.







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