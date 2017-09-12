В Архангельской области отметили Всемирный день трезвости

В Архангельской области озаботились здоровым образом жизни и решили обратить на это внимание всего населения. В Котласе, Архангельске и Северодвинске прошли мероприятия по случаю Всемирного дня трезвости.



Тренинг, посвященный здоровому образу жизни, состоялся в Архангельске. Здесь говорили о профилактике злоупотребления алкоголем, в Северодвинске прошел открытый семинар не тему алкогольной зависимости и анонимное добровольное тестирование, в Котласе студенты и школьники прослушали лекции "Алкоголь - это яд".



В каждом городе были организованы площадки, на которых взрослым и детям подготовили разнообразные площадки здоровья. Здесь желающие смогли принять участие в спортивных соревнованиях, викторинах об укреплении здоровья и конкурсе рисунков. Таким образом к мероприятию удалось привлечь больше детей, а там где дети, там обязательно есть и взрослые.



Горожане смогли себя запечатлеть на "скамейке трезвости" и сделать фотографию с Тюленем Здоровейкой. Также здесь провели флеш-моб "Танцуй, укрепляй здоровье!", который организовала Студия хорошего самочувствия. Для желающих пройти экспресс-обследование по оценке резервов своего здоровья, организовали место, где можно было узнать больше о жизни без курения. Все желающие смогла сдать анализ крови на ВИЧ, получить консультацию нарколога, чтобы получить дельные советы о том, как избежать пагубных привычек.



Региональный Минздрав принял участие в составлении программы мероприятий. Эти мероприятия входят в список обязательных профилактических и призваны прививать людям здоровое мышление и здоровый образ жизни. Особенно важно было донести эту мысль до детей, у которых впереди будущее, а каким оно будет, зависит от тех знаний, которые будут заложены сейчас.