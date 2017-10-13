В целях повышения контроля качества за оказанием социальных услуг Отделение соцзащиты населения НАО установило камеры видеонаблюдения

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 13.10.2017

Теперь оценить работу специалистов отделения во время приема граждан можно в онлайн-режиме. В Департаменте здравоохранения и соцзащиты населения Ненецкого округа сообщили, что видеонаблюдение может помочь скорректировать процесс консультирования, своевременно подключив дополнительных сотрудников в случае образования большой очереди.

Руководитель ведомства С. Свиридов уже может говорить о позитивных сдвигах в работе. Он отмечает, что теперь жалоб от граждан поступает меньше.

ОСЗН – основное учреждение соцсферы, которое оказывает 139 видов услуг, проводит выплаты различных мер соцподдержки на 1,8 млрд руб. в год.

Сейчас камеры работают в режиме теста, проводится настройка звука. Системой видеонаблюдения оборудовали пока 3 кабинета, где работают специалисты отдела назначения соцвыплат, предоставления субсидий, выплат семьям с детьми. За работой сотрудников онлайн наблюдают глава профильного департамента и начальник центра.

Для оценки качества в других учреждениях соцсферы проводят ежеквартальное анкетирование. В Пустозерском доме–интернате, Комплексном центре соцобслуживания населения. Анкету разработало Министерство труда РФ и по его результатам в 3-ем квартале этого года граждане отмечали удовлетворительное качество работы организаций соцнаправленности.

Жители НАО могут принять участие в независимой оценке работы учреждений здравоохранения до 1 ноября. С помощью анкет, которые опубликованы на сайте Минздрава, можно оценить качество предоставления медуслугии. На территории округа это 5 организаций: окружная больница, ЦП Заполярного района, окружная стоматологическая поликлиника, "Федоров" и противотуберкулезный диспансер. Граждане ставят оценку открытости, доступности информации об организации, комфортности, доступности услуг, времени ожидания, компетентности врачей, доброжелательности. Итоги оценки будут опубликованы в декабре.





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