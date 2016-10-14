В Усть-Цилемском районе дети получили от нефтяников новые веранды

Республика Коми >> Общество >> 16.10.2017

Современные конструкции куплены и установлены на деньги Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ". Ранее установленные веранды в детсаду №3 уже давно пришли в негодность и стали небезопасны, поэтому их решили заменить на новые яркие новинки.

Несмотря на то, что установка новых объектов не такое грандиозное событие, на него пришло довольно много людей. Детей пришел поздравить от имени гендиректора "ЛУКОЙЛ-Коми", депутат Госсовета А. Лейфрида и представитель предприятия Н. Воробьева.

Заведующая садиком Н. Чупрова выразила благодарность за подарок и отметила, что от "ЛУКОЙЛ" это не первый подарок для детей города. Компания всегда большое внимание будет благотворительности, благодаря ей в регионе появляются новые детские площадки, скверы, парки и мн. др.

Детей долго уговаривать не пришлось, и они еще до окончания торжественной части начали осваивать веранды. Некоторые даже не дождались, пока высокие гости разрежут традиционную красную ленту. Родители детей признаются, что для северных городов очень важно, чтобы детские объекты могли понимать настроение, и новые веранды этому требованию соответствуют. Рисунки на них наносили талантливые художники из числа родителей, поэтому они также почувствовали в обновлении детской площадки.

"ЛУКОЙЛ" в регионах традиционно поддерживает школы и детские сады, и систему образования в целом. В текущем году при поддержке "ЛУКОЙЛ-Коми" в рамках соглашения с администрацией города Усинска обустроена детка площадка у садика №8. Здесь детей теперь можно обучать правилам дорожного движения, а "автопарк" пополнился 18 новенькими двухколесными и трехколесными велосипедами, самокатами и электромобилями. Также во многих учреждениях образования за счет средств "ЛУКОЙЛ" сделали ремонт.





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