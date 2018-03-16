24-25 марта в Кировске пройдут снежные бои

Архангельская область >> Общество >> 16.03.2018

Кубокпо Юкигассен Мурманской области в этом году пройдет уже в пятый раз. В Кировск приедут ценители снежных битв, которые соберутся на территории высокогорного горнолыжного курорта "Большой Вудъявр". Сюда же придут все желающие стать свидетелем необычного зимнего зрелища.

Впервые проведение соревнований растянется на 2 дня. В первый день составят рейтинг команд на основе проведенных игр, а во второй они сразятся за звание сильнейшей, после чего объявят итоги конкурса. 

Участником снежной битвы могут стать все, если соберутся в группу по 8-10 человек и подадут заявку на электронную почту организатора до 22 марта. 

Традиционно участие в играх примут команды студентов, крупных предприятий Кировска, Мурманска, Апатитов, Ковдора, Мончегорска, Кандалакши, Полярных Зорь. Также мероприятие посетят друзья Кубка - президент Федерации юкигассен Финляндии А. Пеюлие, ее представители. 

Организатор Кубка - Ассоциация юкигассен МО, Совет молодежных организаций г. Апатиты, Молодежный Совет  профсоюзной организации "ФосАгро-Апатит". Партнер игр – АО "Апатит". Также мероприятие поддерживает администрация Кировска, а информационным партнером выступает журнал "Полуостров". 

Летом 2017 г проект "Кубок МО по юкигассен" был представлен на форуме Северо-Западного ФО "Ладога". Он получил поддержку губернатора региона М. Ковтун, которая отметила, что проект отличается новизной и северным характером, и приживется в Мурманской области.

Оценило Кубок МО жюри конкурса проектов ФА по делам молодежи. Проект получил грант Росмолодежи - 200 тыс. руб. на покупку спортивной экипировки, и в этом году игроки первенства будут одеты в современные модели шлемов, разработанных японцами специально для юкигассен. 





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